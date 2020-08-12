Осторожно, очень горячо!

Недавно Надя Дорофеева и Позитив объявили о распаде группы «Время и Стекло». И хотя поклонники коллектива расстроились, услышав новость, сами артисты, похоже, очень рады новому этапу своей жизни. Они активно готовятся к финальному концерту в качестве дуэта и работают над сольными карьерами.

Сейчас Надя Дорофеева много времени проводит дома, наслаждается моментами с любимым мужем – украинским поп-исполнителем и телеведущим Владимиром Дантесом. Но и поклонниках певица не забывает. В своем Instagram она продолжается делиться с ними новостями, а также публикует фото и видео из жизни.

На днях Надя Дорофеева разместила в личном микроблоге серию пикантных снимков. На них солистка группы «Время и Стекло» позирует полностью обнаженной, прикрыв ягодицы джинсовыми шортами. Девушка лежит на поляне возле своего дома и нежиться на солнышке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 9 Авг 2020 в 5:43 PDT

Продюсер Нади Дорофеевой Алексей Потапенко (он же Потап) не смог пройти мимо и прокомментировал ее новые фото. Рэпер в присущей ему шутливой форме «осудил» певицу за столь откровенные публикации: «Совсем без трусов!!! А Как ваш муж на это безобразие смотрит!!!??? Жена – это же для себя, а не на показ. Я был лучшего мнения, отписка и бэ бэ бэ».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Авг 2020 в 6:14 PDT

Читай также:

Братья-озорники: принц Гарри и принц Уильям едва не сорвали семейную фотосессию на 70-летие принца Чарльза

Кайли Дженнер обнажила грудь в честь своего 23-летия (ФОТО)