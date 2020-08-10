Продолжение «Друзей» снова отложили. Дженнифер Энистон видит в этом позитив
Фанатам придется подождать еще немножко
17 августа должны были начаться съемки специального эпизода сериала «Друзья». Но создатели ситкома снова отложили реюнион-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
Исполнительница роли Рэйчел Грин, актриса Дженнифер Энистон, уже успела прокомментировать планы HBO Max. Звезда сериала «Друзья» не видит никакой беды в переносе съемок.
– Знаете что? Это дало нам больше времени подготовить интереснее и веселый эпизод. Поэтому я выбираю смотреть на отсрочку, как на наполовину полный стакан. Слушайте, мы никуда не девается, – поделилась Дженнифер Энистон.
Проводить съемки спешл «Друзей» планировали перед живой аудиторией, как и все 10 сезонов. Сейчас это опасно, поэтому съемки перенесли.
Фото: Getty Images
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