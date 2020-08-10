Актриса рассказала, что ее с юности привлекали женщины

Звезда сериала «Ривердейла» Лили Рейнхарт призналась, что ее всегда интересовали девушки. Раскрыть свою тайну актриса решилась в интервью для издания Flaunt.

– Я прекрасно знала, что меня с юных лет привлекают женщины. Поскольку я была в исключительно гетеросексуальных отношениях, я понимала, что любой постороннему человеку, особенно средствам массовой информации, было бы слишком легко очернить меня и обвинить в том, что я притворяюсь, чтобы привлечь внимание. Но для моих близких друзей и тех, кто был в моей жизни, моя бисексуальность была секретом, – поделилась Лили Рейнхарт.

Актриса не раскрывала своей ориентации публично, потому что не хотела, чтобы люди восприняли это как пиар. Решиться на каминг аут девушка смогла после своего первого протесут Black Lives Matter в Западном Голливуде. Там она встретила и других активистов, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, которые вдохновили ее.

– Было невероятно находиться в окружении такого количества людей, которые активно борются против несправедливости. Надеюсь, мы увидим реальные изменения от тех действий, которые сейчас делаются, – отметила актриса.

Фото: Getty Images

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