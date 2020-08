Atlas Weekend 2021: Placebo возвращаются на сцену

Культовая британская альтернативная рок-группа возглавит Main Stage на фестивале 10 июля 2021 года.

Ранее Atlas Weekend уже анонсировал двух хедлайнеров Main Stage — Twenty One Pilots и Dimitri Vegas & Like Mike, а также более 20 артистов, которые будут выступать на фестивале, среди которых alt-J, Two Door Cinema Club, Within Temptation, Metronomy, YUNGBLUD, Tom Grennan, Alice Merton и еще более 230 артистов, имена которых вскоре станут известны.

«Лучшая альтернативная группа» по версии MTV Europe Music Awards 2009, любимцы Дэвида Боуи. Группа, альбомы которой разошлись 12-миллионным тиражом по всему миру, переподтверждает свое участие на Atlas Weekend 2021.

История Placebo началась в 1994 году, а уже в 1996 они открывали концерты Дэвида Боуи. Вскоре Дэвид Боуи предложил группе перепеть дуэтом их знаменитую песню Without You I’m Nothing, которая была продана более чем миллионом копий.

Пятый альбом Placebo “Meds” (2006) стал платиновым в Германии и Франции, в этом же году группа стала хедлайнером культового фестиваля Rock am Ring и собрала два солд-аута в Париже.

В 2016 году группа отметила свое 20-летие релизом ретроспективы своих хитов “A Place For Us To Dream” и масштабным турне 20 Years Of Placebo.

Их выстпление закрывало Atlas Weekend 2018 и в этом году культовая британская группа вновь возвращается на фестиваль, где обещает презентовать новую музыку.

