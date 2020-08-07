Муж Маши Ефросининой взял кредит, чтобы оплатить свадьбу ее мечты

Телеведущая опровергла миф о том, что ее супруг – олигарх

Новый выпуск авторского YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность» уже в сети! Героем программы на этот раз стал Григорий Решетник, ведущий реалити-шоу «Холостяк» (СТБ). На съемках «Экзамена» Маша и Григорий откровенно поговорили о работе на телевидении, финансах, семье и отношениях между супругами.

Так, Маша Ефросинина рассказала Григорию Решетнику, сколько зарабатывает ее муж. И призналась, с какими проблемами столкнулась ее семья, когда он решил пойти в чиновники. После этого телеведущие обсудили мифы, которые ходят о них и о которых они никак не могут избавиться.

– Первый миф – это то, что мой муж [бизнесмен Тимур Хромаев] олигарх, – ответила Маша Ефросинина, ведь этот вопрос выпал именно ей. – Но это совсем не так. Мы с ним начинали с маленькой гостинки на 15 метров, спали на полу. Но все почему-то думают, что он олигарх.

И когда мы устроили роскошную свадьбу, подлили масла в огонь. Но ведь никто не знает, что ради этого нам пришлось одалживать деньги. Я хотела сказку. И Тимур подарил мне ее! Он взял кредит на нашу роскошную свадьбу, занял у родителей часть денег, которые потом сполна вернул, и устроил на даче праздник моей мечты.

Какие еще мифы есть? Наверное, материальный – это самый большой миф, с которым мы с Тимуром даже перестали бороться. Порядочнее и честнее мужчины, чем мой муж, я не встречала. И наша реальность сейчас – это то, что мы пашем и вкалываем вдвоем.