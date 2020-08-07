Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНовая пассия: Брэдли Купера засекли на пляже с голливудской актрисой (ВИДЕО)

Новая пассия: Брэдли Купера засекли на пляже с голливудской актрисой (ВИДЕО)

Пара проводила день в Малибу вместе с дочкой селебрити

Голливудский актер Брэдли Купер, который громко разошелся с Ириной Шейк, был замечен в компании ексдружены Бена Аффлека Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пара провела день на пляже Малибу вместе с трехлетней дочерью актера Леей. На фото от Daily Mail одет только в пляжные шорты Брэдли Купер загорал, а Дженнифер Гарнер играла в песке с его дочерью. Сетью сразу поползли слухи о романе знаменитостей. Однако, сами звезды информацию никак не комментируют.

Дженнифер Гарнер и Брэдли Купер стали друзьями после того, как 20 лет назад сыграли вместе в фильме «Псевдоним».

Фото: Getty Images

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