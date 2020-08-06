Солист Epolets научился выговаривать «Р», чтобы «похоронить» рок

5 июля одесская группа Epolets представила сингл Rock is dead. Ради нового трека вокалист Паша Вареница даже «договорился» со своей особенностью и теперь в песне отчетливо слышна буква «Р». Результат ли это занятий с логопедом или самостоятельные тренировки музыканта во время карантина, парни не уточняют. В своих соцсетях ребята в шутку представили букву «Р» как новую участницу группы.

За последние 60 лет рок-н-ролл хоронили и воскрешали множество раз. Рок почти мертв как контркультурный жанр. Мейнстрим извратил понятие рок-музыки. Разобрал его на фрагменты, которые раскрутил через таргетированную рекламу по топ-чартам, потеряв при этом суть. Новый трек – это одновременно и гимн во славу, и скорбное прощание.

– Рок – это шот, а мейнстрим сделал из него безалкогольное пиво. Как онлайн концерт – форма почти та же, но чувствуешь, что тебя надули, – говорит Павел. – Не важно сколько у тебя футболок Ramones или на сколько американский Gibson! Рок-н-ролл это не оболочка, это – содержание.

Так же ранее музыканты проанонсировали выход одноименного альбома в начале февраля 2021. Это будет жесткий альбом, который концептуально затронет большинство остросоциальных тем современного общества. Альбом был написан вокалистом Пашей Вареницей во время карантина. Осенью группа закроется в студии, а уже весной 2021 Epolets отправятся в большой тур по Украине в поддержку альбома.

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