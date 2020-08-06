Почему распались The Beatles? Пол Маккартни раскрыл правду

Музыкант назвал участников группы одной семьей

Участник британской группы The Beatles Пол Маккартни поделился своей версией причин распада легендарного коллектива. Произошло это в рамках интервью музыканта для издания GQ.

Как утверждает Пол Маккартни, The Beatles прекратили свое существование из-за значительных разногласия и споры. Но ненависти между участниками группы не было.

– Когда The Beatles распались, была заблуждение, что мы все ненавидели друг друга. Сейчас я понимаю, что мы были семьей, а в семье всегда существуют разногласия и споры. Одни хотят что-то сделать, другие этого не хотят, – поделился Маккартни.

Напомним, что The Beatles был основан в 1960 году. Сначала группа состояла из легендарной четверки музыкантов – Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в коллективе играли Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Группа распалась в 1970 году.

Фото: Getty Images

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