Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер нового сериала Райана Мерфи – Ratched ( «Сестра Рэтчед»). Он стал приквелом к ​​фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

Сестра Рэтчед: смотреть официальный трейлер

Сериал «Сестра Рэтчед» рассказывает о медсестру Милдред. В 1947 году она отправляется в Северную Калифорнию, чтобы устроиться на работу в ведущей психиатрической больнице. Тамнад людьми проводят странные эксперименты. Имея секретную миссию, Милдред проявляет себя как хорошая медсестра, благодаря чему ей удается завоевать авторитет. Но в ее душе будет происходить что-то темное.

Главную роль исполнила актриса Сара Полсон. Также в сериале снялись Синтия Никсон, Джуди Дэвис, Шэрон Стоун, Финн Уиттрок и Чарли Карвер.

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