Да-да, с этой песней девушки выступали на Нацотборе на «Евровидение – 2020». И, наконец, мы дождались клип на этот хит!

FO SHO бомбонули видеоработу на трек BLCK SQR. Кроме мощной читки и ярких образов зритель увидит и друзей вокалисток – украинских селебрити: Constantine, NIKITA LOMAKIN, Юлию Юрину (YUKO), Ivan Taiga, участницу «Топ-модель по-украински»Маргариту Верховцеву, TRICKY NICKY, Ореста Мурия, Sasha Toure и других.



Клип сняла Inakshe Studio н арт-заводе «Платформа», режиссер – Тарас Голубков.

– За основу клипа – был взят черный квадрат Малевича, о котором также говорится и в самом треке. Ни для кого не секрет, что за черным квадратом кроется еще несколько других слоев…И я подумал, что было бы круто, если мы нырнем во внутрь этого квадрата и увидим все эти слои, но в срезе хип-хоп течения и современного взгляда на культуру Украины и искусство в целом. И все это через призму “черного квадрата”, который в свое время – стал одой современного искусства, – рассказал режиссер.

Девушки с нетерпением ждали эту премьеру:

– Это долгожданный релиз клипа для нас. Мы пригласили наших друзей, молодых украинских артистов, танцоров, саунд-продюсеров, моделей, блогеров, рестораторов, спортсменов, и людей, которые любят наше творчество и разделяют наши взгляды. Это была легкая и комфортная коллаборация, так как мы почувствовали друг друга. Съемочный процесс был словно реальная вечеринка, и мы не заметили, как прошло 20 часов съемки. Одевал нас украинский бренд одежды «Bren» и наш стилист Анастасия Велегура, которые с точностью отобразили нашу идею, – рассказали участницы FO SHO.

Сейчас артистки работают над новыми треками и вскоре обещают презентовать свой первый альбом.

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