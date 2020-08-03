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03 августа
Бену Аффлеку запретили приходить на премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Создатели бондианы боятся, что актер затмит Дэниэла Крейга
Девушке Бонда Ани де Армас запретили приходить на премьеру фильма «Не время умирать» со своим бойфрендом Беном Аффлеком. Об этом сообщают западные СМИ.
Авторы франшизы о британском шпионе боятся, что Бен Аффлек и Ана де Армас могут забрать на себя все внимание. И таким образом, 52-летний исполнитель роли Бонда Дэниел Крейг останется в тени. Из-за такой запрет актрисе Ани де Армас придется пройти по красной дорожке самой.
Ожидается, что мировая премьера фильма «Не время умирать» состоится в Великобритании уже 12 ноября.
Фото: Getty Images
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