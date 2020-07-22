Totally naked: Памела Андерсон поделилась откровенными снимками
Актриса на своей страничке в Instagram выложила снимки, на которых она полностью обнаженная позирует в спальне
Кажется, у голливудской блондинки где-то спрятана машина времени! Иначе как объяснить тот факт, что в свои 53 она выглядит практически также, как в тех самых «Спасателях Малибу», в которых начала сниматься в 1992 году.
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Такая же тонкая талия, подкачанная фигурка и пышная грудь – словно и не было этих 25 лет 🙂
Неудивительно, что звезда смело позирует на камеру обнаженной, ведь вкладывая столько усилий в идеальную форму, хочется похвастаться результатами!
Недавно, в интервью телеканалу Fox News Памела даже призналась, что о сих пор хранит тут самый красный купальник и иногда примеряет его – спустя 23 года после завершения съемок «Спасателей Малибу» он ей до сих пор впору!
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