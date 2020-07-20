Как сообщает Marie Claire у Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился сын, имя которого пока держится в тайне

Для Джастина и Джессики, которая на самом деле давно тоже Тимберлейк, это второй ребенок. В 2015 году у четы родился сын Сайлас, и вот сейчас у 5-летнего малышка появился братик. Правда, сами звезды пока не подтвердили информацию – никаких официальных заявлений молодые родители еще не делали.

Новость стала для фанов приятной неожиданностью, так как звездам удавалось скрывать положение Джессики Бил. Во многом помог карантин и, как результат, отсутствие съемок и красных дорожек: артисты просто не появлялись на публике достаточно долгое время, тщательно оберегая свою тайну.

И пока весь мир следит за беременностью Кэтти Перри, которая не скрывает, а скорее, наоборот, открыто демонстрирует округлившийся животик, Тимберлейки смогли остаться незамеченными 🙂

Напомним, что звездная пара вместе уже 13 лет, из которых 8 – в законном браке.

Фото: Getty Images

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