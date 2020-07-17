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17 июля
Джей Ло удивила фанов «детской» прической
50-летняя певица, которая на днях поделилась снимком в откровенном черном белье, выложила в Instagram новое фото в кардинально другом образе
На свежем селфи Дженнифер Лопес вместо привычного высокого хвоста сделала милые пучки, которые сама же назвала «детской прической». Певица уложила челку, разделив ее на пряди стайлинговым средством, чем придала образу еще большей непосредственности. Крупные серьги-кольца, простая толстовка с капюшоном и прозрачный блеск для губ дополняют лук!
Кажется, этим фото Джей Ло хотела подчеркнуть, что она может быть совершенно разной, и образ соблазнительницы, который прочно за ней закрепился, это лишь часть ее разносторонней личности.
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