Создатели сериала «Клиника» презентовали трейлер нового проекта
Apple TV + представили трейлер своего нового комедийного сериала «Тед Лассо».
Тед Лассо: смотреть официальный трейлер
Автором сериала «Тед Лассо» стал Билл Лоуренс, который создал культовый сериал «Клиника». Также одним из авторов выступил Джейсон Судейкис, исполнивший главную роль в шоу.
Сериал «Тед Лассо» расскажет о тренере Теда Лассо, который тренирует команду по американскому футболу с канзасского колледжа. Дела идут плохо, но в этот момент герой получает предложение отправиться в Англию и тренировать профессиональный клуб. Вот только Тед в этом ничего не понимает …
Премьера сериала «Тед Лассо» запланирована на 14 августа на Apple TV +.