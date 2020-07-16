Apple TV + представили трейлер своего нового комедийного сериала «Тед Лассо».

Тед Лассо: смотреть официальный трейлер

Автором сериала «Тед Лассо» стал Билл Лоуренс, который создал культовый сериал «Клиника». Также одним из авторов выступил Джейсон Судейкис, исполнивший главную роль в шоу.

Сериал «Тед Лассо» расскажет о тренере Теда Лассо, который тренирует команду по американскому футболу с канзасского колледжа. Дела идут плохо, но в этот момент герой получает предложение отправиться в Англию и тренировать профессиональный клуб. Вот только Тед в этом ничего не понимает …

Премьера сериала «Тед Лассо» запланирована на 14 августа на Apple TV +.

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