MÉLOVIN дал первый концерт после карантина. Как это было?

Артист удивил меловинаторив акустическим звучанием

Украинский певец MÉLOVIN дал свой первый концерт после начала карантина. Live acoustic concert состоялся 11 июля в Одессе. Это был акустический концерт, артист эксклюзивно провел для своих самых преданных меловинаторив. Звучали песни в новых обработках и акустических версиях, которые были оформлены именно к этому концерту.

Событие должно было состояться еще 11 апреля на День рождения MÉLOVIN. Но из-за карантина было перенесено.

Live acoustic concert прошел на локации с мистической историей – территории Музея кино. Этом здании уже 107 лет и названа она в честь королевы немого кино – Веры Холодной. Именно в этих стенах снимали самые популярные и одновременно загадочные фильмы: «Десять негритят» (1987), «Место встречи невозможно изменить» (1979), «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972), «Д’Артаньян и три мушкетера» ( 1979).

Во время карантина MELOVIN, его команда и меловинаторы придерживались всех норм безопасности. В частности, все, кроме артиста, были в масках.

Вдохновившись акустическим звучанием концерта в Одессе, MELOVIN планирует сделать такие Live acoustic concert в различных тематиках в пяти крупнейших городах Украины.

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