Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДженнифер Лопес потрясла фигурой в кожаном белье

Дженнифер Лопес потрясла фигурой в кожаном белье

50-летняя артистка анонсировала распродажа обуви своего бренда

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала новое горячее фото в своем Instagram. Селебрити продемонстрировала шикарную фигуру в кожаном белье.

Джей Ло появилась на снимке в кожаном топе, трусиках, босоножках на высоких шпильках и короткой черной куртке. Фото стало частью рекламной кампании обуви из коллекции JLO Jennifer Lopez. Звезда рассказала о хорошей скидку на обувь от ее бренда и призвала всех к шопингу.

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Дженнифер Лопес анонсировала запуск новой обувной коллекции JLO Jennifer Lopez совместно с The Camuto Group еще в феврале. Тогда рекламная кампании просто разорвала ее Instagram.

Фото: Getty Images

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