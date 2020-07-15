Американская исполнительница представила видео на трек «Smile», который войдет в ее новый альбом

Это уже второй клип, который Кэтти Перри выпустила во время беременности! Ни о какой «творческой паузе», которую зачастую берут звездные мамочки в ожидании малыша, и речи не идет. Кажется, беременность, наоборот, мотивирует певицу на новые свершения.

В видео на трек «Smile» Кэтти Перри, одетая в пестрый костюм в крупный горох, танцует на огромных стульях со смайликами, словно Алиса в Стране Чудес.

Кадры сменяет крупный план… заводной игрушки-челюсти с белоснежными зубами, которые рьяно натирает огромной зубной щёткой Кэтти Перри. И если после этого вам все еще не захотелось посмотреть видео, бонусный спойлер: в середине появляются гигантские танцующие руки-клоуны!

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