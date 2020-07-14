Украинский фильм «Мои мысли тихие» появится на HBO

Европейская стримингова платформа приобрела права на показ ленты

Украинский комедию «Мои мысли тихие» покажут на HBO Europe. Об этом стало известно из официальной страницы фильма на Facebook.

«Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чувак, но и первый украинский фильм который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры», – говорится в сообщении.

По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать шансом навсегда покинуть Украину и переехать в Канаду. Но все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится менее подходящая для этого человек – мама Вадима.

Главные роли сыграли украинские актеры Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. Режиссером выступил Антонио Лукич. В прокат «Мои мысли тихие» вышли 16 января 2020. Кассовые сборы составили 10 миллионов гривен.

Украинский фильм «Мои мысли тихие» на HBO Europe можно будет увидеть уже осенью 2020 года.

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