Жених вдохновлялся дизайном кольца Виктории Бекхэм

Недавно стало известно, что 21-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение своей девушке актрисе Николе Пельтц. О помолвке наследник известных родителей рассказал в своем Instagram. Но на фото было не очень хорошо видно самое главное – кольцо невесты.

Для своей любимой Бруклин Бекхэм выбрал бриллиантовое кольцо с изумрудным огранкой. Говорят, что Бруклин лично разрабатывал дизайн кольца.

– Обручальное кольцо Николая – это классический пасьянс, в центре которого находится большой алмаз изумрудной огранки на узком бриллиантовом паве, – комментирует ювелирный редактор британского Vogue Рейчел Гаррахан. – Камень с изумрудным огранкой – это элегантный и вневременной выбор. Вид этой огранки существовал веками, но его популярность возросла в эпоху ар-деко, когда чистые архитектурные линии пользовались популярностью. С тех пор такие камни носили все, от Грейс Келли и Элизабет Тейлор в Дженнифер Лопес и Бейонсе. Изумрудная огранка имеет меньше граней, чем бриллиантовая, поэтому ее лучше использовать для камней с исключительной чистотой, поскольку любые дефекты в камне будут более заметны. Я не сомневаюсь, что, создавая дизайн, Бруклин вдохновлялся, по крайней мере частично, кольцом его матери. У Виктории большая коллекция обручальных колец, в том числе несколько с бриллиантами изумрудной огранки.

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