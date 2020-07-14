Фанаты готовьтесь – через пару недель вы услышите новую песню и сможете оценить свежее звучание группы

Кажется, самоизоляция стала катализатором творческих решений фронтмена группы BAH.ROMA Романа Бахарева. Он активно работает над альбомом и вскоре презентует новый трек – «Герой»! Эксклюзивно для Нового канал Роман рассказал, что сейчас происходит в группе и о чем будущий хит. А для читателей сайта сделал подарок – новую фотосессию. Узнай все подробности о предстоящих премьерах из первых уст:

– Роман, скоро у BAH.ROMA выйдет новый трек. Расскажите, о чем новая песня.

– Если считать, что краткость – сестра таланта, то можно сказать, что песня о любви. А если расшифровать смысл любви в этой песне, то он в том, что не бывает безвыходных ситуаций, ведь это полный бред! Если есть вход, то есть и выход. Всегда есть выход! Даже если вам кажется, что ситуация конечна и мир рухнул, что всё и все против вас или не с вами. Вы же есть! И вы главный в своей жизни. Боритесь за эту жизнь, она прекрасна! Идите вперёд, вставайте и продолжайте идти, будьте счастливыми, любите своих близких людей и дышите полной грудью. Даже если очень больно, вы продолжаете идти, идти к себе, к себе на встречу.

– Как долго вы над ней работали? Были ли альтернативные варианты текста и звучания?

– У меня, к сожалению, а может и к счастью, не бывает быстро. Это всегда планомерная работа: сначала, непосредственно, написание музыки и стихов, потом аранжировка, запись и сведение. Это может продолжаться недели и месяцы. Затем я даю себе какое-то время и не слушаю песню, переключаюсь на другой материал, занимаюсь другими песнями и просто живу жизнь. Через время возвращаюсь к этой песне, слушаю, анализирую, тут же доделываю в ней все нюансы, которые мне не нравятся, и песня отправляется на самую конечную станцию под названием «мастеринг», где её мастерит мастеринг-инженер и всё – кода.

– Кто помогал вам создавать трек?

– В записи этой песни принимали участие мои друзья, такие же творческие единицы, как я. Владимир Спасиченко, который сыграл на трубе соло в этой песне, причем сделал это с первого раза. Это единственный записанный дубль трубы в студии, который вы слышите в этом музыкальном произведении. И прекрасная Оля Зи, которая спела бэк вокал. Ну, и, конечно, Алексей Кривошеев – мой близкий друг и соратник, с которым мы вместе спродюсировали, записали и свели не один десяток песен. И «Герой» не стала исключением. Каждый из них оставил свой отпечаток, энергию и частичку себя.

– Как это – работать с командой на карантине?

– Достаточно непросто. С момента, когда ввели карантин и до его ослабления, каждый из нас находился дома, и работа осуществлялась дистанционно. Это мне совершенно не нравилось, ведь заниматься групповым творчеством необходимо находясь в одном пространстве, чувствуя энергию друг друга. Но, так или иначе, карантин послужил новым для меня опытом и я многому научился за это время.

– Как вы оцениваете крутость материала? Как понимаете, что работа над песней окончена?

– Порою остановиться бывает очень сложно, потому что каждый раз, находясь в студии, ты проделываешь определенную работу и манипуляцию над песней, улучшая ее звучание и структуру, и это происходит раз за разом. Но я научился говорить «стоп». Я принимаю решение остановиться. Ну, и в конечном итоге песня просто может разонравиться. Поэтому я принимаю решение и останавливаю процесс хотя бы для того, чтобы начать делать новую песню.

– Планируете ли снимать клип на песню «Герой»? Возможно, повторите свой режиссерский опыт?

– Клип уже готов и ждёт команды «старт». В качестве режиссера выступил Андрей Мазанько – молодой и талантливый парень, который вложил в песню свой дополнительный смысл и тем самым усилил её посыл.

– И несколько слов о новом логотипе группы. Почему вы решили его обновить?

– Нам захотелось видоизменить логотип. Дизайнер предложил вариант написания с точкой и мне он понравился!

– Полгода назад вы находились в поисках команды, удалось найти «своих» людей?

– Я до сих пор нахожусь в поиске «своих людей». И сейчас речь идет не о музыкантах, а, скорее, о людях, которые способны донести ту музыку, которую мы создаём, до широкой аудитории. И сложность поиска заключается в том, что как таковой институт музыкального менеджмента в Украине отсутствует. Такой институт, в котором готовят специалистов узкого профиля «музыкальный менеджмент». К тому же, учитывая ещё и специфику наших медиа, которые рассказывают, скорее, о ярких персонажах, чем о музыке, как об искусстве. Поэтому найти таких людей очень и очень сложно, но они есть и постепенно мы находим друг друга. И команда моей мечты начинает формироваться.

– Расскажите подробнее о теперешнем составе группы. Кто что привнес в творчество BAH.ROMA?

– В данный момент мы записываем альбом, который будет состоять из трёх частей. Пишем этот материал вместе с моим компаньоном по группе Андреем Кобылянским. Наш творческий конгломерат сложился прошлым летом, когда Андрей присоединился к составу группы BAH.ROMA в качестве гитариста. И с тех пор мы не расставались и чувствуем себя достаточно полноценными для того, чтобы вдвоём, без участия других музыкантов, сделать крутую пластинку.

– Чего ждать от нового альбома? Будет ли новое звучание BAH.ROMA: музыкальные эксперименты, новые инструменты, вокальные фишки, коллаборации с другими исполнителями?

– Его просто нужно дождаться и послушать. О музыке не говорят, её или слушают, или играют. Но наверняка могу сказать, что это будет совершенно новый и неожиданный материал. При этом мы, конечно же, оставляем сноски к прошлому звучанию группы. Коллабы, естественно, тоже будут, но позвольте оставить это в секрете.

Пока поклонникам остается только догадываться о том, какой будет новая песня. Роман не хочет раскрывать все карты, оставляя место фантазии. Ждем большой премьеры! А пока утешительный приз для все, кто хочет узнать о фронтмене побольше!

Интересные факты о фронтмене BAH.ROMA Романе Бахареве

Любимые книги: «Чингисхан», «Заводной апельсин» «Американские Боги».

Любимые фильмы: из последнего «Два папы», «Прекрасная эпоха».

Любимые музыкальные группы: Bjork, Radiohead, Kendrick Lamar. Чтобы взбодриться, я слушаю песню Жанны Агузаровой – «Над тобою ярко горит звезда»

Что не любите в людях – подлость.

Что цените в людях – искренность.

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