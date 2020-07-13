Еще один сын Бекхэмов показал избранницу: Она просто красотка!

Не успели все обсудить помолвку старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклина, как его 17-летний брат Ромео тоже решил поделиться новостями о своей личной жизни

Средней сын звездной четы в своем аккаунте в Instagram выложил трогательный снимок с возлюбленной. Его избранницей стала 17-летня модель Мия Реган. О том, что пара встречается стало известно еще в январе 2020 года, но только после новостей о помолвке Бруклина, которая приковала всё внимание СМИ к семейству Бекхэмов, отношения Ромео тоже заинтересовали публику, ведь ранее мало кто воспринимал этот подростковый роман всерьёз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ♥️ Публикация от ROMEO (@romeobeckham) 12 Июл 2020 в 10:28 PDT

Ромео и Мия встречаются уже больше года и, судя по всему, у парочки действительно серьёзные планы! Годовщина их отношений выпала на карантин, и так как юные влюбленные не смогли нормально отпраздновать этот день, Ромео посвятил своей девушке трогательный пост в Instagram c их общими романтическими фото и подписью: «С первой годовщиной, бездельница. Люблю тебя сильно-сильно!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy 1 year mooch love u so much ♥️♥️ @mimimoocher Публикация от ROMEO (@romeobeckham) 3 Май 2020 в 2:57 PDT

Фото: @mimimoocher

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