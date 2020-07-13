Парень сделал предложение любимой всего через 10 месяцев романа

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин собирается жениться! Избранницей 21-летнего селебрити стала актриса и дочь миллиардера Никола Пельтц.

О своей свадьбе Бруклин Бекхэм рассказал в своем Instagram. Он опубликовал фото с любимым и признался, что предложение сделал еще две недели назад.

«Две недели назад я попросил свою родственную душу выйти за меня и она сказала так. Я – самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой одного дня. Люблю тебя, детка », – подписал романтический снимок Бруклин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram brooklynbeckham 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В своем Instagram поздравлять сына с таким событием сразу взялась звездная мама Виктория Бехкем.

«Желаю вам много любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих », – написала дизайнер. В комментариях ей ответила и сама Пельтц, заявив, что чувствует себя счастливой девушкой.

21-летний Бруклин Бекххем и 25-летняя Никола Пельтц встречаются менее года. Но пара бесконечно влюблена и уверена в своем выборе. Родители Бекхэмы поддерживают сына.

Читай также:

Дженнифер Энистон станет мамой!

Кое-что новенькое от создателей «Рика и Морти»: Смотрим!