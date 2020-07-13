Поздравляшки! Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера
Парень сделал предложение любимой всего через 10 месяцев романа
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин собирается жениться! Избранницей 21-летнего селебрити стала актриса и дочь миллиардера Никола Пельтц.
О своей свадьбе Бруклин Бекхэм рассказал в своем Instagram. Он опубликовал фото с любимым и признался, что предложение сделал еще две недели назад.
«Две недели назад я попросил свою родственную душу выйти за меня и она сказала так. Я – самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой одного дня. Люблю тебя, детка », – подписал романтический снимок Бруклин.
В своем Instagram поздравлять сына с таким событием сразу взялась звездная мама Виктория Бехкем.
«Желаю вам много любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих », – написала дизайнер. В комментариях ей ответила и сама Пельтц, заявив, что чувствует себя счастливой девушкой.
21-летний Бруклин Бекххем и 25-летняя Никола Пельтц встречаются менее года. Но пара бесконечно влюблена и уверена в своем выборе. Родители Бекхэмы поддерживают сына.
Читай также:
Дженнифер Энистон станет мамой!