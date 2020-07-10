Неделю назад популярная певица ALYOSHA заинтриговала своих инстаграм-фолловеров радикальной сменой образа, представ брюнеткой. Как выяснилось, на эксперимент со внешностью артистка пошла ради создания лирик видео на трек «Не вона».

По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова. И дополнила: «Выходить к лету с релизом не планировалось: работа над треком велась около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков».

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Трек «Не вона» дополняет лирик-видео, в котором артистка сменила четыре образа, представ шатенкой, брюнеткой, блондинкой и необычном для себя малиновым цветом волос.

– Это, хоть и не моя история, но навеяна она моими наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется лишь в выдуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каков он есть на самом деле. По традиции, спустя какое-то время, такие отношения становятся очень «веселыми» или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным, — прокомментировала ALYOSHA.

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