Актриса теперь занимается сводничеством

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер запускает реалити-шоу «Swipe Swap». Посвященное оно теме любви и отношений.

По правилам шоу Сары Джессики Паркер, двое незнакомцев, которые не находятся в отношениях, «обменяются» своими жизнями. Они должны полностью познать жизнь друг друга, начиная с проживания в доме незнакомца и посещение любимых мест отдыха и заканчивая общением с близкими друзьями и семьей. В конце двое должны решить, хотят быть вместе и попытаться строить отношения. Создатели уверяют, что это в первую очередь социальный эксперимент посвященный любви.

Сама Сара Джессика Паркер выступит в шоу исполнительным продюсером через свою компанию Pretty Matches Productions. В создании шоу участвует команда культового реалити Love Island.

Премьера реалити-шоу «Swipe Swap» состоится на американском телеканале Showtime.

Фото: Getty Images

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