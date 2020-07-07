В поисках любви: Сара Джессика Паркер запускает свое реалити-шоу
Актриса теперь занимается сводничеством
Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер запускает реалити-шоу «Swipe Swap». Посвященное оно теме любви и отношений.
По правилам шоу Сары Джессики Паркер, двое незнакомцев, которые не находятся в отношениях, «обменяются» своими жизнями. Они должны полностью познать жизнь друг друга, начиная с проживания в доме незнакомца и посещение любимых мест отдыха и заканчивая общением с близкими друзьями и семьей. В конце двое должны решить, хотят быть вместе и попытаться строить отношения. Создатели уверяют, что это в первую очередь социальный эксперимент посвященный любви.
Сама Сара Джессика Паркер выступит в шоу исполнительным продюсером через свою компанию Pretty Matches Productions. В создании шоу участвует команда культового реалити Love Island.
Премьера реалити-шоу «Swipe Swap» состоится на американском телеканале Showtime.
Фото: Getty Images
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