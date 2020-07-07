Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЧто творится: Наоми Кэмпбелл обнажилась в метро (ФОТО)

Что творится: Наоми Кэмпбелл обнажилась в метро (ФОТО)

50-летняя модель сняла всю одежду для известного бренда

Легендарную модель Наоми Кэмпбелл сфотографировали полностью обнаженной в метро! А все ради рекламы сумок люксового бренда Valentino.

Эротическими снимками супермодель поделилась в своем Instagram. Селебрити опубликовала три сексуальные фотографии, на которых прикрывает полностью обнаженное тело сумкой от Valentino.

«Неопубликованная снимки», – подписала снимки Наоми Кэмпбелл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

naomi

Посмотреть эту публикацию в Instagram

naomi

Посмотреть эту публикацию в Instagram

naomi

Полностью обнаженной Кэмпбелл ждала поезд, встречала его и сидела в вагоне метро. Всем бы выглядеть так в свои пятьдесят лет!

Фото: Getty Images

Читай также:

По книжке Кузьмы Скрябина снимут полнометражный фильм

Билли Айлиш и Эд Ширан остались позади: Макс Барских стал обладателем уникальной награды TOPHIT MUSIC AWARDS

наоми кэмпбелл новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания