По книжке Кузьмы Скрябина снимут полнометражный фильм

Повесть «Я, «Побєда» и Берлін» Андрея Кузьменка стала одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и будет экранизирована

На днях во Львове уже начались съемки, которые из-за пандемии откладывались на несколько месяцев. Интересно, что во Львове будут снимать и берлинские сцены, и не только потому что границы еще не открыты до конца, а и потому что некоторые уголки «міста Лева» ну очень напоминают немецкую столицу начала 90-х.

В основе сюжета «Я, «Побєда» и Берлін» – история парня по имени Кузьма, который на своей «Победе» отправился покорять Берлин вместе со своим другом Бардом. Товарищей ждут приключения, которые заставят их пересмотреть свое отношение ко многим вещам!

Это веселая повесть, трогательная и настоящая, и мы с нетерпением ждем, каким же будет фильм, и удастся ли сохранить команде проекта тот тонкий юмор, который Андрей Кузьменко проложил лейтмотивом через всю книгу. Премьера картины запланирована на декабрь 2020!

Фото: Roxy Less

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