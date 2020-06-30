Новый акустический альбом The HARDKISS: Слушаем!

Особая атмосфера, пятнадцать музыкантов мультиинструменталистов на сцене и главные песни группы в новом звучании. The HARDKISS представляют альбом «Акустика. Live», который был записан на концертах Киеве осенью прошлого года.

– Это именно та светлая сторона The HARDKISS, – рассказывает фронтвумен группы Юлия Санина. – Не космическая «Залізна ластівка», а живая и земная птицы. Это именно то перевоплощение, которого так давно ждали от The HARDKISS. Главные хиты группы прозвучали в неожиданных акустических аранжировках благодаря классическим и народным инструментам.

– Наши слушатели заждались этого релиза, – говорит креативный продюсер и музыкант группы Вал Бебко. – Со времен концертов «Акустика» прошло почти восемь месяцев. Собственно, все это время параллельно с работой над новым материалом мы готовили live-альбом. Для нас было важно крайне точно зафиксировать концертное звучание такого количества живых инструментов, эмоции зрителей и ту волшебную атмосферу, которая была два вечера во Дворце «Украина». Это чистый лайв и кайф.

Напомним, что в следующем году группа отметит свое десятилетие. 29 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» The HARDKISS представит свое шоу «Десять».

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