Машу Ефросинину наградили орденом «За заслуги» ІІІ степени за личный вклад в развитие государства

Социальная активность и просветительская деятельность телеведущей отмечены высокой государственной наградой

В преддверии Дня Конституции Президент Украины традиционно наградил избранных граждан особыми знаками отличия – орденами и званиями. Их удостаиваются люди с активной социальной позицией, которые своим трудом и стремлениями помогают государству развиваться в социально-экономической, научно-технической и культурно-образовательной сфере.

Одной из таких почетных наград удостоилась и телеведущая Маша Ефросинина. Она награждена орденом «За заслуги» ІІІ степени!

Многие годы телеведущая посвящает свое время благотворительности как член опекунского совета Благотворительного фонда «Твоя опора» и со-организатор и идейный вдохновитель серии благотворительных фестивалей «Charity Weekend».

– Для меня эта новость стала абсолютно неожиданной. Я стояла буквально посреди супермаркета, когда мне прислали СМС с прикрепленной ссылкой со списком людей, отмеченных государственной наградой. И начали меня поздравлять, – поделилась эмоциями Маша Ефросинина. – Честно, я даже немного впала в ступор, потому что всегда предполагала, что кандидатуры людей на государственную награду, звание заслуженного, народного или награждение орденом должны подать организации или группа компаний. В моем случае никто никого никуда не подавал. И я даже никогда об этом не мечтала, и никогда это не было моей целью. Потому что все, что я делаю, делаю не за награды (улыбается). Честно, я растерялась. Второе чувство, которое возникло, – я этого не заслужила, мало всего сделала для такой награды. Нужно сделать больше. Этот орден будет для меня мотивацией не расслабляться, не опускать руки и действовать дальше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashaefrosinina 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фонд «Твоя опора» опекает 25 детских домов, более 40 больниц и предоставляет адресную помощь детям. За 6 лет работы фонд вместе с партнерами собрал 100 миллионов гривен! 60 миллионов были аккумулированы за период карантина, всего за два месяца. Эта сумма направлена на борьбу с COVID-19: медицинским учреждениям практически во всех областях Украины предоставлено реанимационное оборудование, защита для врачей и расходные материалы для пациентов. Также Фонд закрывает дорогостоящие потребности отделения детской реанимации Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН Украины и Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. академика Е.М. Лукьяновой НАМН Украины. С 2017 года для Института педиатрии приобретен рентген-аппарат и лапароскопическая стойка, цена которых – 3 500 000 гривен каждый. Для Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова закуплены дорогостоящие антибиотики, бронхоскоп, гастроскоп, УЗД-аппарат и другое медицинское оборудование, спасающее жизнь малышам.

Вот уже два года телеведущая является Почетным послом Фонда ООН в области народонаселения Украины. Подобный статус впервые предоставлен украинке для Представительства UNFPA. Все это время Маша Ефросинина является лицом и рупором очень важных тем, которые общество в большинстве своем предпочитает игнорировать – это насилие в семье и гендерное равенство. Статистика фиксирует, что насилию подвергается каждая третья женщина, а оплата труда мужчин и женщин за ту же работу далеко не равнозначна. В рамках этой миссии Маша проводит тематические встречи по всей Украине, подключает лидеров мнений и выносит эту сложную тему на обсуждение в СМИ. Таким образом, поддерживая тех, кто не видит выхода из своей ситуации и ищет конкретные советы для преодоления сложностей.

– Моя внутренняя потребность заниматься благотворительностью и социальной деятельностью сформулирована уже давно, – продолжила телеведущая. – Она заключена в том, что я расцениваю популярность человека на Земле, как некую арендную плату за все блага и все, что ему дается в жизни. Поэтому помогать другим – это лишь малая часть того, что необходимо делать человеку, которому дарована любовь людей. Для меня это никогда не было предметом для анализа: зачем и почему. Это просто делается, потому что без социальной составляющей моя жизнь уже невозможна. Самым главным достижением на этом поприще я считаю то, что за два года работы в статусе Посла ООН в области народонаселения в Украине на тему домашнего насилия и гендерного равенства заговорили на национальном уровне! Еще три года назад эта тема не понималась, не считалась важной и не включалась в серьезную государственную проблематику. Сейчас об этом говорят в новостях, создаются программы, посвященные этим проблемам. Количество моих выступлений на эту тему в год увеличивается в разы. Я представляю Украину в этих вопросах на международном уровне, на международных форумах и конгрессах. Выступаю перед Первой леди и отчитываюсь перед ее офисом за проделанную работу, потому что эта тема среди приоритетных для нее, а соответственно для государства.

Действительно, благодаря лидерам мнений, к которым прислушивается многомиллионная аудитория, удалось поднять и обсудить табуированные темы в обществе. Сейчас женщины, пережившие насилие, знают, к кому обращаться за помощью и где укрыться с детьми от домашнего насилия. А многие малыши спасены благодаря работе фонда и миллионам добрых сердец.

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