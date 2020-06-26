Фронтмен «НЕРВОВ» выпустил сольный альбом «Человек с дождём в голове»: Слушаем!

Женя Мильковский под псевдонимом MILKOVSKYI выпустил сольный альбом с необычным названием «Человек с дождём в голове».

Пластинка включает в себя десять треков, десять историй о лирическом герое, который с тёплой грустью поёт о любви и не теряет надежды рано или поздно её обрести. Личный и душевный альбом, обнажающий сегодняшний внутренний мир музыканта. «Я хочу любовь, чтоб её было много», – поёт Мильковский в треке «Тёплые фильмы» и этой любовью пронизана каждая песня, инструмент и лирика в альбоме. По словам музыканта, новая пластинка была записана меньше, чем за месяц, в домашних условиях во время самоизоляции. Название альбома имеет отсылку к известной картине Сальвадора Дали «Человек с облаками в голове».

– Я сам по себе такой дождливый персонаж. Если закрыть глаза, то можно представить, что внутри меня льёт дождь, более того, когда у себя на балконе я прослушивал несколько раз демки этого альбома, очень часто шёл дождь, поэтому, естественно, я решил, что название «Человек с дождём в голове» подойдёт пластинке как нельзя лучше, плюс Сальвадор Дали, личностью которого я заинтересовался в последнее время. Его видение очень близко мне, – рассказывает Женя Мильковский о названии альбома.

Во время карантина я просто сидел и каждый день записывал композиции, придумывал аранжировки

Слушается «Человек с дождём в голове» на одном дыхании, в нём нет перегруза. Вышла очень взрослая в музыкальном плане пластинка. В этом альбоме нет ни одной социальной песни. Здесь эмоции, которые мы переживаем в созерцании тех или иных событий, без негатива и злости, исключительно с добрыми воспоминаниями, даже если всё это касается каких-либо грустных событий в жизни, к примеру, расставаний. Песни под гитару с аранжировками, которые не уничтожают и не портят ламповую атмосферу акустики. Подходит для уютного прослушивания в дождливые летние вечера наедине со своими мыслями.

– MILKOVSKYI – это моё самое чистейшее проявление, без увлечений жанрами. В этом альбоме песни с добавлением именно тех нот, которые не будут никуда уводить композицию, а просто передадут её изначальное состояние, которое возникло при написании. Ещё до того, как у меня появилась группа «Нервы», у меня вышел альбом «В моей комнате», и на протяжении десяти лет больше альбомов под собственным именем я не выпускал. Естественно, песен накопилось довольно много. У меня никогда не было времени, чтобы сесть и записать треки, кроме как – потом, когда-нибудь. В какой-то момент, я уже начал думать, что никогда их не запишу, но карантин дал время для того, чтобы воплотить задуманное. К слову, в этом альбоме есть и самые свежие песни.

– Во время карантина я просто сидел и каждый день записывал композиции, придумывал аранжировки. Очень люблю записывать инструменты: гитары, клавиши, бас, миллион разнообразных вокальных партий. Кстати, партиям бас-гитары я уделил много внимания. Аранжировки можно делать разными путями, я выбрал путь минимализма: барабаны, бас, вокал. Если казалось, что чего-то не хватает, я переигрывал басовый рисунок и старался создать партию, которая не нуждается в поддержке других инструментов. Песни в альбоме я сделал специально тише, чем они могут быть, чтобы не раскачивать никакие инструменты для сохранения акустической динамики. Некоторые треки звучат достаточно грязно со всякими звуками плёнки, потому что очень люблю виниловые проигрыватели, и благодаря новым плагинам смог создать ту атмосферу, которая была нужна. Несмотря на то, что записывал дома, все инструменты живые, кроме барабанов. «Человек с дождём в голове» – моя небольшая радость и гордость за то, что, наконец, доделал задуманное. Экзамен моей усидчивости и особого подхода к звучанию, – таким Женя видит свой новый альбом «Человек с дождём в голове».

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