ARTBAT, O.Torvald, ВВ: ТОП-5 летних концертов и вечеринок столицы

Концерты любимых музыкантов — то, по чему мы так скучали, сидя по домам. Карантин продолжен, однако, к счастью, организаторы придумали несколько вариантов проведения концертов с соблюдением всех норм безопасности. Рассказываем, каких артистов нам удастся услышать этим летом вживую.

Концерт «Танок іде на Контакт»

Во время самой суровой фазы карантина «Танок на майдані Конґо» не сидели сложа руки. Они успели написать новые песни, которые и хотят представить на масштабном вертикальном концерте с соблюдением всех санитарных требований.

Парни утверждают, что больше не могут прятаться в четырех стенах, ведь человек — существо социальное, ему нужен контакт. И артисты нашли, как сделать этот контакт максимально безопасным. Место действия: столичный отельный комплекс «Братислава». Сценой станет крыша ресторана гостиницы, а фан-зоной и партером — балконы номеров.

Когда: 3 июля 19:00-22:00

Где: отель «Братислава» (ул. Андрея Малышко, 1)

Электронные звезды мирового масштаба ARTBAT в Osocor Residence

3 июля на родных просторах отыграет сет киевский тандем, снискавший славу гуру мелодичного техно. Те самые ARTBAT, музыка которых звучала на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро в рамках проекта Cercle. Те самые ARTBAT, чьи треки взрывают мировые танцевальные чарты. Те самые ARTBAT, которые возглавляли крупнейшие музыкальные фестивали. Те самые ARTBAT, что победили в номинации «Прорыв года» по версии DJ AWARDS 2019.

Украинские гении поделятся своим фирменным звучанием на особенной локации: вечеринка под открытым небом пройдет в Osocor Residence, идеальном месте, чтобы с головой окунуться в музыку.

Когда: 3 июля

Где: Osocor Residence

Концерт «Вопли Видоплясова»

Еще один лайв от культовой украинской группы. Коллектив во главе с Олегом Скрипкой также сыграет в гостинице «Братислава» в формате вертикального концерта. А это говорит о полной безопасности ивента.

Напомним, что первопроходцами такого нестандартного концертного формата стали Green Grey. Они радовали соскучившихся по музыке 7 июня.

Когда: 11 июля 20:00-22:00

Где: отель «Братислава» (ул. Андрея Малышко, 1)

Концерт O.Torvald — «Все з початку»

Безопасная рок-вечеринка от команды Жени Галича — звучит, как идеальный сценарий идеального июльского вечера. 18 июля группа обещает делиться своей взрывной энергетикой и петь любимые фанами на расстоянии: вслед за Green Grey, ТНМК и ВВ, парни сыграют вертикальный концерт в отеле «Братислава». Как и на предыдущих концертах, слушатели разместятся в так называемых ложах, а на самом деле — на балконах номеров. O.Torvald же устроит разрывной лайв на крыше ресторана, которая повернута к отелю.

Для такого неординарного концерта парни и программу подготовили соответствующую. Они приглашают фанатов поностальгировать и выбрать песни для сет-листа самостоятельно. Просто заполняете форму на сайте — и слушаете боевики или баллады, которые рокеры не играли на публике много лет.

Когда: 18 июля 18:00-22:00

Где: отель «Братислава» (ул. Андрея Малышко, 1)

Концерт Intelligency на ЮБК

Концерт техно-блюзменов на ЮБК — это значит, что наслаждаться их вайбом можно в любом уголке этой обширной локации, соблюдая социальную дистанцию. Можно устроиться у воды, а можно залечь и слушать сплетения техно, блюза и IDM в тени деревьев.

Их трек August в прошлом году разорвал не только сердца меломанов, но и Tik Tok: именно под эту песню записывают каждый пятнадцатый ролик социальной сети.

Неординарные белорусы представят столичным меломанам концерт сразу из 3 частей: выступление в полном составе, затем в сокращенном, а после — техно-сет.

Когда: 1 августа 20:00-1.00

Где: ЮБК (Труханов остров)

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