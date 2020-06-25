В откровенном интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой «Кульбаба» рассказала об ужасах, которые пережила 20 лет назад

Сейчас мы знаем Валерию Крук под псевдонимом «Кульбаба» как ведущую проекта «Человек со шрамом» (Новый канал), модель, бодибилдера и даже певицу. Сейчас она не стесняется своего тела и снимается для мужских журналов, а еще 20 лет назад ей пришлось бороться за красивую внешность.

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В 2001 году, когда Валерии было 22 года, она получила большие химические ожоги по всему телу — ее облили кислотой. Обстоятельства той драмы не позволяют девушке даже спустя 20 лет публично упоминать имя человека, который это сделал. Но ведущей Нового канала Анне Олицкой удалось узнать, что причина такого нечеловеческого поступка — ревность к красоте Леры.

— Если бы «скорая» приехала на 10 минут позже, я бы умерла — почки отказали бы. Я об этом узнала уже потом. Больше всего пострадали грудь, шея и рука. И пока я лежала сознания в реанимации без сознания, перед моей семьей поставили вопрос: что спасать — глаза или лицо, — вспоминает Крук.

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Врачам удалось спасти и зрение, и лицо, и тело девушки. Более того, во время лечения Валерия выносила и родила здоровую дочь. Шрамы от операций девушка перекрыла татуировками, которые в последствии стали ее «фишкой».

— Я ни на секунду не допускала мысль, что буду некрасивой, хотя мне об этом говорили все. Надо было просто аккумулировать силы и идти дальше, чтобы выжить и быть нормальной, — сказала Валерия в интервью ведущей Нового канала.

Еще больше откровений Валерии Крук — в свежем интервью ведущей тревел-проекта «У кого больше?» (Новый канал) Анне Олицкой на ее YouTube-канале «Олицкая»: