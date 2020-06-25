Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«В ожидании варваров»: смотри официальный трейлер фильма с Джонни Деппом и Робертом Патинсоном

«В ожидании варваров»: смотри официальный трейлер фильма с Джонни Деппом и Робертом Патинсоном

В сети появился трейлер фильма «В ожидании варваров». Главные роли в нем сыграли Джонни Депп и Роберт Паттинсон.

В ожидании варваров: смотреть официальный трейлер

Фильм «В ожидании варваров» рассказывает о событиях в маленьком колониальном городке на границе Империи. Именно туда прибывает полковник Третьего отделения. Он должен проверить слухи о том, что коренные народы, колонисты называют варварами, готовят нападение на город.

Премьера фильма «В ожидании варваров» состоится сразу на цифровых площадках 7 августа 2020.

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