Недавно в американских СМИ появились слухи, что актеры Шарлиз Терон и Шон Пенн собирались пожениться. Роман звезд давно завершился, но возможен брак начали обсуждать с новым интересом. Правду о ситуации решила открыть сама Шарлиз Терон. Сделала она это во время шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM.

– Нет, неправда, это полный бред. Мы встречались, только и всего – просто встречались. Конечно, у нас был роман, это были уникальные отношения, но они продолжались всего лишь около года. Мы никогда не съезжались и я никогда не собиралась за него замуж. Ничего такого не было, – заявила Шарлиз Терон.

Актриса также добавила, что тема брака для нее закрыта. Она не боится одиночества, а потому свадьбы ей не горит.

– Я никогда не хотела замуж. Для меня это никогда не было важным. Могу поклясться жизнью своих детей, я никогда чувствовала себя одинокой. Мне нравится ходить на свидания, но я не уверена, что когда-нибудь смогу снова жить с кем-то. Честно говоря, мою супругу, возможно, придется купить дом рядом со мной. Не знаю, смогу снова пойти на это. Я слишком стара для этого, – подартувала актриса.

Фото: Getty Images

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