«Секс и ничего личного»: На фасаде киевского кинотеатра покажут фильм с Сергеем Притулой

Наконец киевляне смогут сходить в кино

Культурный центр «АртБратислава» устраивает вечерние кинопоказы украинских фильмов. Об этом сообщается на на Facebook-странице организации.

Площадкой для показа стал фасад одного из киевских кинотеатров. Ведь из-за пандемии коронавируса и карантин все кинотеатры закрыты. Посмотреть украинском кино можно будет на улице Александра Архипенко, 5.

В программе на этой неделе:

25.06 – «Иван Сила»

26.06 – «Тот, кто прошел сквозь огонь»

27.06 – «Секс и ничего личного»

В последнем фильме «Секс и ничего личного» сыграл и ведущий Нового канала Сергей Притула. В картине он превратился в опытного ловеласа-инструктора.

Показы фильмов начинаются в 21:30. Вход абсолютно бесплатный. Единственное требование – обязательное соблюдение дистанции.

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