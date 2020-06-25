«Секс и ничего личного»: На фасаде киевского кинотеатра покажут фильм с Сергеем Притулой
Наконец киевляне смогут сходить в кино
Культурный центр «АртБратислава» устраивает вечерние кинопоказы украинских фильмов. Об этом сообщается на на Facebook-странице организации.
Площадкой для показа стал фасад одного из киевских кинотеатров. Ведь из-за пандемии коронавируса и карантин все кинотеатры закрыты. Посмотреть украинском кино можно будет на улице Александра Архипенко, 5.
В программе на этой неделе:
25.06 – «Иван Сила»
26.06 – «Тот, кто прошел сквозь огонь»
27.06 – «Секс и ничего личного»
В последнем фильме «Секс и ничего личного» сыграл и ведущий Нового канала Сергей Притула. В картине он превратился в опытного ловеласа-инструктора.
Показы фильмов начинаются в 21:30. Вход абсолютно бесплатный. Единственное требование – обязательное соблюдение дистанции.
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