«The King’s Man»: смотрите официальный трейлер!

Первая мировая война в приквеле шпионской саги

Кинокомпания 20th Century Fox представила официальный трейлер фильма о британской службе разведки Kingsman.

В названии картины использована игра слов: Предыдущие два фильма назывались «Kingsman», а приквел назвали «The King’s Man». Новый нейм отражает погружение в историю и зарождение шпионов Kingsman во время Первой мировой войны. Самые страшные тираны и преступники истории завяжут войну, чтобы уничтожить миллионы людей. Но найдется один смельчак, который сможет остановить злодеев.

Главный герой — молодой сын британского герцога Конрад, который хочет служить Британской империи. Под наставлением одного из агентов Kingsman Лоуренса Конраду предстоит остановить новую войну и сразиться с главным злодеем картины — Григорием Распутиным.

Главные роли сыграли Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон и другие. Терон Эджертон, исполнивший главную роль в предыдущих двух частях, в новом фильме не появится. Режиссером фильма «The King’s Man» выступил Мэттью Вон, снявший оригинальные фильмы франшизы.

Премьера фильма «The King’s Man» запланирована на 18 сентября 2020 года.

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