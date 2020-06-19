Лирик-видео к песне создала режиссер-постановщик Елена Коляденко

Зажигательные девушки из бэнда Freedom Jazz выпустил новый трек – «Парасоля». Этот легкий атмосферный сингл наполнен латиноамериканскими ритмами и текстом о любви.

– Латиноамериканский ритм, обольстительный кружащийся танец, как танцующая зонт! А сколько историй и тайн может быть скрыто под тем зонтиком!, – рассказывает автор сингла вокалистка Freedom Jazz – Санни Журба.

Давайте послушаем:

Бэнд советует перед очередным прослушиванием обязательно прочитать инструкцию:

– Выходите на улицу, когда стемнеет, с тем, кого сердце любит; открываете зонт, даже если до пляжа и моря вам еще целый месяц, а дождя синоптики не обещают; включаете трек Freedom Jazz «Парасоля» на полную громкость (не забудьте поставить на повтор) и … целуетесь до утра с любимым человеком, пока не разрядится батарейка в телефоне, – советуют исполнительницы.

Freedom Jazz — уникальный бэнд, в состав которого входят только девушки: группа саксофонов, клавишные, ударные, бас-гитара, гитара, труба и трио вокалисток.

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