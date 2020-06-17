Селебрити решилась на очередные украшения на теле

Американская реперша Кади Би известна за свой скандальный и провокационный внешний вид. Она не боится красить волосы, делать огромные тату на все тело, носить экстремально длинные ногти. Поэтому неудивительно, что артистка решилась сделать пирсинг в необычных местах.

Прямо дома Карди Би проколола шею и нижнюю губу. Конечно, селебрити делала это не одна, а с помощью профессионального мастера. Видео своих процедур реперша опубликовала в своем Instagram. Для каждого прокола Карди Би отвела отдельный пост. А финальный результат показала уже в отдельном видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На всех видео реперша чрезвычайно волновалась и переживала. А на последнем, где ей прокалывали нижнюю губу, кричала от боли. Но результатом всех процедур Карди Би осталась абсолютно довольна, о чем сама сказала в финальном видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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