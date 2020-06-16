Реперка попытается сбросить 29 килограммов за год

Украинская реперша alyona alyona назвала свой точный вес и пообещала избавиться от лишнего веса. Об этом артистка рассказала в сториз в своем Instagram.

alyona alyona решила быть честной со своими подписчиками. Поэтому она решила взвеситься на камеру и показать свой точный вес. Оказывается, что реперша весит 127,4 кг.

– Хочу спробувати скинути за рік 29 кілограмів. Хочеться якоїсь авантюри в житті. Хочеться кидати собі виклик і досягати вершин, – рассказала alyona alyona.

Реперка хочет сбросить именно 29 килограммов потому, что недавно ей исполнилось 29 лет. alyona alyona пообещала рассказывать о своем рационе и эмоциональном состоянии во время похудения.

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