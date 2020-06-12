12 июня известный украинский дизайнер Андре Тан приехал в Александровскую больницу, которая одной из первых стала принимать больных с вирусом COVID-19, и лично поблагодарил женщин-врачей, которые в это непростое для всего мира время борются за здоровье каждого из нас.

В качестве своей благодарности за их тяжелый труд и ежедневный риск дизайнер подарил свои платья, таким образом напомнив, что, в первую очередь, они женщины, и им важно чувствовать себя красивыми.

– Я, как мужчина, а уже потом дизайнер, хочу сказать вам «спасибо»! Вы – женщины – удивительны! Только вы одновременно можете быть сильными и слабыми, идти напролом и быть ранимыми. Вы уже несколько месяцев оставляете дома семьи и близких, каждый день ведете борьбу с пандемией. И единственное, что я могу сделать для вас, это подарить свои платья, чтобы вы помнили, как вы прекрасны. Я убежден, что украинки – самые красивые женщины в мире, и уверен, что совсем скоро вы снова вспомните, что такое выходные, и вернетесь к привычной, спокойной жизни, -прокомментировал Андре Тан.

– Очень непривычно, – призналась директор больницы Людмила Антоненко. – Нам, как правило, дарят средства индивидуальной защиты, комбинезоны, маски, перчатки и т. д. А сейчас напомнили, что мы остаемся женщинами и всегда хотим быть красивыми. Это очень приятно!

Так же во время карантина дизайнер переформатировал свое производство и начал отшивать маски, деньги от продаж которых были перечислены пяти киевским больницам (Киевская городская клиническая больница № 1, Киевская городская клиническая больница № 4, Киевская городская клиническая больница № 9, Александровская клиническая больница, Киевская городская детская клиническая инфекционная больница) которые первыми принимали людей с COVID-19.

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