Как Ким Кардашьян поздравила Канье Уэста с днем ​​рождения?

Селебрити не забыла о важном дне своего мужа

Американский рэпер Канье Уэст 8 июня отпраздновал день рождения. Артисту исполнилось 43 года.

Несмотря о слухах относительно ухудшения отношений в паре, жена Ким Кардашьян таки поздравила рэпера. В своем Instagram она разместила трогательные снимки в объятиях Канье, которые подписала: «С днем ​​рождения мой Король!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram kimkardashian 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также Ким Кардашьян поздравила мужа и в сториз. Она опубликовала еще одно общее фото с текстом:

«С днем ​​рождения, малыш! Спасибо за то, что ты всегда был собой и не позволяешь этому миру изменить тебя. Жизнь не была бы таким без тебя!»

А вот что именно Ким подарила Канье, пока неизвестно. Возможно, эти поздравления были для публики. Ведь в СМИ уже распространились слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются пожить отдельно.

Фото: Getty Images

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