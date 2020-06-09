Как Ким Кардашьян поздравила Канье Уэста с днем рождения?
Селебрити не забыла о важном дне своего мужа
Американский рэпер Канье Уэст 8 июня отпраздновал день рождения. Артисту исполнилось 43 года.
Несмотря о слухах относительно ухудшения отношений в паре, жена Ким Кардашьян таки поздравила рэпера. В своем Instagram она разместила трогательные снимки в объятиях Канье, которые подписала: «С днем рождения мой Король!»
Также Ким Кардашьян поздравила мужа и в сториз. Она опубликовала еще одно общее фото с текстом:
«С днем рождения, малыш! Спасибо за то, что ты всегда был собой и не позволяешь этому миру изменить тебя. Жизнь не была бы таким без тебя!»
А вот что именно Ким подарила Канье, пока неизвестно. Возможно, эти поздравления были для публики. Ведь в СМИ уже распространились слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются пожить отдельно.
Фото: Getty Images
Читай также:
Группа Green Grey дала первый в мире вертикальный концерт