Джонни Деппу – 57: ТОП-5 фильмов с актером, которые вы могли пропустить

Одному из самых известных голливудских красавчиков сегодня исполняется 57 лет. И хотя в это сложно поверить, глядя на снимки актера, реальными цифры становятся, когда начинаешь листать фильмографию Деппа.

Интересно, что карьера актера началась в 1984 году, когда актеру был 21 год. Он чудом попал на пробы фильма «Кошмар на улице Вязов» (а точнее, его практически силой затащил на них Николас Кейдж!), и именно эта картина стала первой в его длинном киносписке.

Уверены, что с культовыми картинами Деппа знаком каждый, поэтому мы подготовили небольшой список из пяти фильмов с актером, которые могли пройти мимо вас!

Плакса (1990)

Именно с этого фильма у юного актера появилась армия фанаток, готовых буквально на всё, лишь бы прикоснуться к набриолиненому красавчику Уэйду Уокеру, роль которого сыграл Депп.

Это мюзикл, сюжет которого достаточно банален: история любви хулигана по прозвищу «Плакса» и застенчивой отличницы. Но то, как Депп и его партнерша Эми Локейн, сыгравшая юную Эллисон Вернон-Уильямс так тонко передали подростковую влюбленность, что тут же завоевали славу «Ромео и Джульетты» 90-х.

Донни Браско (1997)

В главных ролях – Депп и Аль Пачино, что уже многое говорит о картине, правда?

Нью-Йорк, 1978 год. Агенту ФБР Джо Пистоне предстоит внедриться в одну из преступных группировок Бруклина, чтобы получить полноценную информацию о деятельности гангстерских банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он — Донни Браско.

Шоколад (2000)

В небольшой городок переезжает красивая женщина Виенн со своей дочки и открывает свой магазин шоколада. Постепенно Виенн осваивается, заводит друзей и становится любимицей жителей городка, и только мер настроен к женщине холодно, так как ему кажется, что она несет угрозу его посту…

Из ада (2001)

Фильм снят по мотивам одноимённого графического романа Алана Мура, который считается лучшим создателем комиксов в истории, и Эдди Кэмпбелла.

Это история легендарного убийцы Джека Потрошителя, за которым охотится инспектор полиции с даром предсказания будущего – Фред Эбберлайн, роль которого и сыграл Депп.

Интересно, что было снято два варианта концовки: один из них — традиционный «хэппи-энд», а другой — более реалистичный.

Мордекай (2015)

История харизматичного проныры и мошенника Чарльза (Джонни Депп), которые путешествует по всему миру и с помощью своего неотразимого обаяния пытается раздобыть украденную картину. Поговаривают, что в этом произведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. Чарльзу приходится улаживать дела с морем конкурентов: британской разведкой Mi5, международным террористом и даже совей красоткой-женой, которая тоже планирует заполучить золото.

Интересно, что Джонни Депп также выступил в роли продюсера этой картины!

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