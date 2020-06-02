Вчера, 1 июня, состоялась церемония вручения премии «Золота Жар-птиця». Ежегодно телеканал М2 и компания «Таврийские Игры» устраивает голосования, где выбирают лучших исполнителей современной украинской музыки в 10 номинациях.

В этом году вручение премии «Золота Жар-птиця» происходило с соблюдением карантинных норм. Номинанты держали связь с ведущими онлайн. Свои награды победители получат в течение нескольких дней.

Полный список победителей премии «Золота Жар-птиця-2020»:

ПЕВИЦА ГОДА: NK | Настя Каменских

ПЕВЕЦ ГОДА: Олег Винник

ПОП-ГРУППА: Время и Стекло

РОК-ГРУППА: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

ХИТ ГОДА (ПЕСНЯ ГОДА): Время и Стекло — Дим

КЛИП ГОДА: THE HARDKISS — Жива

БАЛЛАДА ГОДА: Тина Кароль & Юлия Санина — Вільна



НАРОДНЫЙ ХИТ: NK | Настя Каменських — Обіцяю

ДЭНС-ХИТ: Время и Стекло — Дим

ИНДИ: TVORCHI

По правилам, определения победителей премии «Золота Жар-птиця-2020» проходило в два этапа. Номинантами на награду в каждой категории стали по 5 артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 за период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года. Далее победителей выбирало компетентное жюри.

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