31 мая – День блондинок! И в честь праздника мы собрали для поклонников шоу «Кто против блондинок?» пятерку лучших картин о светловолосых красотках.

Итак, ТОП-5 крутых фильмов о блондинках, сохраняйте себе!

Блондинка с амбициями (2007)

Этот фильм с Джессикой Симпсон в главной роли – комедия с элементами драмы, в которой рассказывается истории девушки Кетти. Ей изменил жених, и она, чтобы кардинально поменять все в своей жизни, устраивается на работу в новую компанию. Но всё не может быть гладко в большом коллективе, и Кетти оказывается втянутой в корпоративные игры.

Блондинка в эфире (2014)

В основе этого фильма – история репортера Меган Майлз, которая мечтает стать ведущей новостей. И вот, её мечта может осуществиться, когда телеканал объявляет о прослушивании на эту должность. В ночь перед кастингом Меган с подругами отправляется в ночной клуб, а с утра просыпается в постели с незнакомым мужчиной. Оказавшись в центре города без своей сумочки, оставшейся в эвакуированной машине, где лежат все её вещи, телефон и деньги, Меган должна любой ценой за 8 часов добраться до самого важного собеседования в своей жизни.

Дневник Бриджит Джонс (2001)/Бриджит Джонс: Грани разумного (2004)/Ребенок Бриджит Джонс (2016)

И хотя это три фильма, мы их объединили в одном пункте списка, так как, начав смотреть картину про приключения Бриджит, вы точно не сможете остановиться. Потому готовьтеся провести с очаровательной Рене Зеллвегер почти шесть часов! Первый фильм “Дневник Бриджит Джонс” знакомит нас с 32-летней героиней, у которой нет отношений, зато есть куча комплексов и желание начать новую жизнь. Все свои действия Бриджит записывает в дневник. Во втором фильме “Бриджит Джонс: Грани разумного” героиня снова попадает в нехилый переплет, и даже оказывается в тюрьме. Но это не самая большая проблема! Перед Бриджит стоит выбор, который может изменить всю ее личную жизнь. Только вот нужно ли? Третий фильм вышел спустя целых12 лет! Но это линейное продолжение второй части. В картине “Ребенок Бриджит Джонс” в центре сюжета – беременная Бриджит, которой придется снова разбираться в своей личной жизни, чтобы понять – чей же это всё-таки ребенок? В общем, скучно не будет!

Диана: История любви (2013)

Этот фильм – подтверждение того, что если в главной роли блондинка – это не обязательно комедия! “Диана: История любви” — биографическая драма режиссёра Оливера Хиршбигеля, рассказывающая о двух последних годах жизни Дианы, принцессы Уэльской, начиная с её развода с принцем Чарльзом. Диана влюбляется в пакистанского кардиохирурга Хасната Кхана. В фильме также показана поездка Дианы в Анголу с кампанией против использования противопехотных мин. А еще поездки принцессы в Австралию, Пакистан, Нью-Йорк, Боснию, Италию и, наконец, в Париж. Кроме того, воссозданы модные образы леди Ди. Отношения с Кханом заходят в тупик из-за желания Хасната жить своей жизнью и гиперпопулярности Дианы. В фильме показано знакомство Дианы с египтянином Доди аль-Файедом, как попытка заставить Кхана ревновать, приведшая к гибели принцессы. Сценарий фильма основан на книге Кейт Снелл “Diana: Her Last Love”. В роли принцессы Уэльской — очаровательная Наоми Уоттс.

Тоня против всех (2019)

И еще одна НЕкомедия с блондинкой. “Тоня против всех” – это американский биографический спортивный художественный фильм, снятый режиссёром Крейгом Гиллеспи. В главной роли – Марго Робби. В основе сюжета – история Тони Хардинг — одной из самых известных и, безусловно, самых скандальных фигуристок планеты 1990 годов. На чемпионате США по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони Джефф Гиллоули и телохранитель Шон Экардт подговорили некоего Шейна Стэнта сломать правую ногу её ближайшей конкурентке Нэнси Керриган, дабы лишить ту возможности соревноваться. Он лишь ушиб ногу Нэнси, а не сломал, но эта травма вынудила её отказаться от участия в национальном первенстве.

И если у кого-то после просмотра этих фильмов еще останутся вопросы к интеллекту блондинок, советуем каждый вторник в 19:00 включать Новый канал и наблюдать за битвами умов между звездами украинского шоу-бизнеса и армией блондо-“бомб” во главе с Лесей Никитюк в шоу “Кто против блондинок?” 2020.

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