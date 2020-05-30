Будет ли праздноваться День Киева в 2020 году? Куда пойти и как интересно провести время на этих выходных? Все подробности в материале!

В воскресенье, 31 мая, Киев отпразднует свой 1538 День рождения. Традиционно этому празднику посвящались все выходные, ведь количество мероприятий всегда зашкаливало: масштабный концерт на Майдане независимости, «Пробег под каштанами», многочисленные ярмарки с сувенирами, вкусной едой и напитками… Чего ждать в этом году?

Праздничные мероприятия на День Киева в 2020 году тоже будут! Но их формат кардинально изменили карантинные меры безопасности. Выступления творческих коллективов и артистов перенесли в эфир телеканала «Киев». Концерт будет транслироваться в рамках праздничного двухдневного марафона.

«Пробег под каштанами» тоже состоится. Правда всех желающих представят несколько амбассадоров.

– В этом году массовые мероприятия запрещены, – рассказал на пресс-брифинге мэр столицы Виталий Кличко. – День Киева будем праздновать в онлайн формате. Традиционный «Пробег под каштанами» – состоится онлайн. Там есть интересная задумка. За всех киевлян пробегут несколько человек. Улицы перекрывать не будут. Организаторы предлагают присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос – 100 гривен. Средства направят на нужды украинских врачей и медицинских учреждений – Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украины и других.

Чтобы принять участие в #ПробігONлайн нужно зарегистрироваться. Амбассадоры пробега стартуют в воскресенье в 9:00 и преодолеют дистанцию в 5 километров.

Киев преобразится ко празднику. Уже устанавливают праздничную иллюминацию, а в воскресенье, 31 мая, включат столичные фонтаны.

Куда пойти на День Киева 2020?

Из-за карантина количество мероприятий максимально сократили. Но если вам все же хочется прогуляться, то можно пойти на…

Открытие музыкальных фонтанов

Адрес: Майдан Независимости, Русановская набережная.

Когда: вечер 31 мая.

Стоимость: бесплатно.

Атмосферные посиделки в вечернем Киеве под “танец” воды гарантированы. Фонтаны будут подсвечиваться разными цветами и создавать свои “пластический” рисунок под классическую музыку и популярные песни.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.

Когда: с 10:00 до 20:00 до конца июля.

Стоимость: взрослый – 170, детский (до 14 лет) – 140 грн, семейный – 410 \ 530 грн, бесплатно для нескольких категорий льготников.

Посетители выставки увидят 20 анимированных драконов – героев восточных сказок, видеоигр, фильмов и мультфильмов. Их масштаб впечатляет – от 2 до 4 метров. И они еще и двигаются! Почему драконы так популярны, в чем ценность каждого экспоната можно будет узнать на специальных информационных панелях.

Концерт с балкона Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества

Адрес: ул. Межигорская, 2

Когда: 30-31 мая, в 20:00

Стоимость: бесплатно.

Артисты театра подготовили музыкальное приветствие с Днем Киева. Каждый, кто будет проходить, сможет приобщиться к мини-концерту. В каком формате пройдут выступления – не уточняется.

Вот так выглядит праздничная программа на День Киева 2020. Несмотря на карантин, есть возможность прочувствовать атмосферу праздника. Если вы все же решили выйти в город, не забывайте соблюдать дистанцию в 1, 5 метра, надеть маску и дезинфицировать руки. Берегите себя!

Фото – iStock