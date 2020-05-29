VII Чилдрен Кинофест стартовал. Заходи на торжественную онлайн-церемонию открытия

В Украине стартовал 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей с новейшими европейскими лентами и с мировой киноклассикой.

В 2020 году он впервые проходит онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте мероприятия. В конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определит его аудитория – после просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

Торжественная церемония открытия состоится онлайн сегодня, 29 мая, в 19:00 на странице Чилдрен Кинофест в Facebook.

В программе выступят певица, композитор и бандуристка Марина Krutь, участница шоу «X-фактор» и национального отбора на «Евровидение 2020». Она исполнит песню «Радій». А также несколько слов скажет посол фестиваля 2020 – музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, жюри конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми – продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик, аниматор и автор фильма «Украденная принцесса» Олег Маламуж и программный директор фестиваля Илья Дядык. Зрители смогут увидеть символ и талисман Чилдрен Кинофеста – Совенка Чарли.



Откроет фестиваль австралийская семейная лента «Мой друг мистер Персиваль». Одну из главных ролей в ней исполнил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», звезда серий фильмов «Пираты Карибского моря» Джеффри Раш. Фильм основан на мировом бестселлере «Штормик и мистер Персиваль» и рассказывает историю удивительной дружбы мальчика и пеликана-сироты.

Кроме нее, за звание лучшего фильма года в программе Чилдрен Кинофеста соревнуются фантастическая приключенческая лента «Фокстер & Макс» (Украина), драма «Салон красоты Роми» (Нидерланды, Германия), роуд-муви «Лос Бандо» (Норвегия, Швеция) , фэнтези «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия), и анимационные фильмы «Гол!» (Великобритания) и «Сипсик – кукла-друг» (Эстония, Дания).

Во внеконкурсной программе фестиваля зрителей ждет ретроспективная подборка «Волшебник Жорж Мельес» и специальное событие ко Дню защиты детей, организованное совместно с Новым каналом, – онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста 2019 года, анимационного фэнтези «Украденная принцесса».

В рамках фестиваля уже в четвертый раз проходит Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов. Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен. Среди финалистов детского конкурса подростковые драмы, фильмы о дружбе, инопланетянах и пандемии, VR и пластилиновая анимация. Со списком финалистов можно ознакомиться на сайте.