Автор титров к фильмам решил поиграть со зрителями

Кажется, что фильмы о Гарри Поттере довольно безобидны. Ведь, кроме поцелуев, никаких чувственных сцен нам не показывают. Ведь фильмы о детях и подростках. Но, оказалось, что пикантная сцена в одном из фильмов таки была, просто ее удачно замаскировали.

Недавно в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» нашли зашифрованную интимную сцену. Происходит все в титрах, стилизованных под карту мародеров, которая показывает местоположение и перемещение любого человека в Хогвартсе. Пользователи Reddit заметили, что в один из моментов в нижнем левом углу экрана появляются две пары отпечатков. Судя по их расположению, кажется, что персонажи явно лежат друг на друге. И все сразу подумали, что кто-то в Хогвартсе занимается сексом.

Автор титров Рас Везерелл признал, что кадр специально намекает на интим. Но это не секс, а поцелуй или объятия, ведь фильм все же семейный. Такая смелая идея случайно пришла в голову Везереллу во время работы над картиной. Тогда он в шутку поделился ею с режиссером Альфонсо Куарон. Но эпизод таки решили оставить.

Фото: сцена из франшизы «Гарри Поттер»

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