После карантина семья планирует переезжать

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер решили продать свой дом в Беверли-Хиллз. Цена вопроса – 14 миллионов долларов. Сами супруги уже заканчивают строительство нового дома.

Роскошный особняк в Беверли-Хиллз стал первой совместной недвижимостью для пары. Актеры приобрели его в 2014 году за 10,5 миллиона долларов. Дом находится в закрытом комплексе вблизи парка Франклин-Каньон.

Дом звездной пары вмещает пять спален, столько же ванных комнат, просторную кухню, большую столовую, гостиную с камином, тренажерный зал и рабочий кабинет. Хорошим плюсом ко всему станет минус первый этаж, на котором разместилась гостевая спальня, спа-центр с сауной и винный погреб. Во дворе есть бассейн, зона для барбекю, бар и веранда.

Фото: Getty Images

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