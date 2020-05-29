С шариками и в масках: Леди Гага выпустила новый альбом
Артистка сделала громкие колоборации с именитыми коллегами
Американская певица Леди Гага наконец представила свой новый альбом Chromatica! В него вошли и три сингла «Stupid Love», «Rain on Me» и «Sour Candy», которые селебрити представила ранее.
В общем альбом Chromatica состоит из 16 треков, а делюкс версия пластинки содержит еще три дополнительных трека. Леди Гага записала совместные песни с Арианой Гранде, k-pop группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.
На самом деле, выход седьмого студийного альбома Chromatica от Леди Гаги был запланованиий еще на 10 апреля. Но из-за карантина сроки сместили. Интересно, что в октябре 2019 Гага в шутку объявила в Твиттере, что альбом будет называться «Адель» в честь одноименной британской певицы, а в начале марта певица объявила, что альбом будет называться Chromatica.
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