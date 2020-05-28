Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Новый фильм о супергерое будет снят по комиксу вселенной DC Comics

Актер Генри Кавилл, который сейчас играет в сериале «Ведьмак», ведет переговоры со студией Warner Bros., чтобы вернуться к роли Супермена. Об этом сообщает издание Variety.

Скорее всего, что Супермен в исполнении Кавилла появится эпизодически. Ведь компания пока не планирует запускать в производство продолжение «Человека из стали». Поэтому возможными вариантами остаются «Шазам 2», «Аквамен 2» или «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном.

В 2019 году актер заявил, что сам хотел бы вернуться к роли Супермена. Тогда в одном из интервью он заявил: «Плащ висит в шкафу. Он все еще у меня, я не отказался от роли. Мне до сих пор есть что дать Супермену ».

Напомним, что Генри Кавилл сыграл супермена в трех фильмах: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

Фото: Getty Images

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